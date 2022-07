Entenda por que Britney Spears não vai depor contra o pai em caso de abuso

O advogado da cantora alegou em documentação que teria provas materiais e poderia seguir na acusação apenas com o depoimento do pai

A cantora Britney Spears não precisará mais depor contra seu pai, o empresário Jamie Spears, no processo em que o acusa de abusar do papel de tutelador de sua carreira e roubá-la quando deveria administrar suas finanças. As informações são do site TMZ.

O advogado da cantora, Matthew Rosengart, alegou em documentação que teria provas materiais e poderia seguir na acusação apenas com o depoimento do pai da cantora. O pedido para que Spears depusesse foi feito pela defesa do empresário, que alegou que a cantora vem fazendo, nas redes sociais, “alegações incendiárias sobre assuntos factuais”.

Desde que se viu livre da tutela de seu pai, em novembro de 2021, a princesinha do pop tem feito uma série de posts que acarretaram no rompimento das relações com os irmãos, Jamie Lynn e Bryan Spears, e com a mãe, Lynne Spears.

Rosengart classificou o pedido para que Spears depusesse como uma “retaliação” à sua cliente, configurando um caso de “abuso do processo legal” por parte da defesa para retardar as investigações da justiça do manuseio da fortuna de Spears por meio de Jaime sem que a artista estivesse ciente.

Embora ainda trave uma luta judicial contra seu pai, Spears não seguirá por muito tempo longe da música. Sem um novo disco à vista, a cantora se prepara para voltar ao mercado com o anúncio de “Tiny Dancer”, sucesso de Elton John lançado em 1971 e regravado pela princesa do pop com a participação do autor.

A canção é um remix em que a dupla divide os vocais e, de acordo com o site Page Six, chega às plataformas de streaming no mês de agosto.