Em depoimento, Bruno de Luca diz que viu atropelamento, mas só soube que era Kayky Brito no dia seguinte

Em depoimento, ator disse que não se lembra como foi embora da Barra da Tijuca, onde aconteceu o acidente e que chegou a viajar para SP, para o Festival The Town

O ator Bruno de Luca disse à polícia que viu o atropelamento do amigo, Kayky Brito, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, que ocorreu na madrugada de sábado (2). Também relatou só saber quem era a vítima no dia seguinte, após viajar para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentar falar com o amigo. Foi quando soube que ele estava internado em estado grave e voltou ao Rio.

Resumo do depoimento

Bruno relatou ter visto um atropelamento, mas só soube no dia seguinte que a vítima era Kayky Brito após falar com a irmã do ator, Sthefany Brito;



Por volta das 22h, os dois estavam no apartamento de Bruno conversando sobre uma peça de teatro que queriam fazer juntos e resolveram sair para beber;



Eles foram no carro de Bruno, que ficou estacionado em frente ao quiosque, e voltariam após pedir um carro de aplicativo;



Antes da meia- noite, Kayky se despediu e virou de costas, mas que ele não sabia o que o amigo foi fazer no carro;

Logo depois, ouviu o barulho de um grande impacto sem frenagem;



Afirmou que Kayky não aparentava estar bêbado;

Depois do acidente, Bruno deixou o carro no local e foi pra casa, sem saber como chegou;

No dia seguinte, mandou mensagem para Kayky para saber se o amigo também sabia sobre o acidente.