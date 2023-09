Miá Mello critica novo hit da Luisa Sonza ‘Chico’: “Não aguento mais”

A atriz afirma que não está mais aguentando ouvir a música que foi lançada recentemente pela cantora para o seu atual namorado.

Gente, não é querendo falar nada não, mas visível quando uma pessoa não consegue ficar feliz pela felicidade do próximo, né? Na manhã desta quarta-feira (06), o perfil de fofoca “Fofoquei”, do instagram, publicou um post onde mostra a atriz Miá Mello reclamando do novo hit da cantora Luiza Sonza, ‘Chico’, afirmando que já está cansada da música.

“Se eu já não aguento mais, imagina o Chico”, comentou a atriz.

Diante disso, alguns fãs da cantora rebateram o comentário da Miá, afirmando que ela já está cansada pois nunca recebeu esse tipo de carinho e afeto de outra pessoa.

“Normal, se você nunca recebeu carinho e afeto deve achar estranho mesmo rs”, comentou um.

“Silêncio que a Miá quer criticar a paixão alheia…”, legendou o perfil Fofoquei.

Além disso, muitos notaram que a própria cantora curtiu a publicação que foi feita pelo perfil de fofoca, debochando do infeliz comentário da atriz sobre a música.