Em ‘A Fazenda 14’, Deolane zomba de suposta tentativa de suicídio de Thomaz Costa

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que Deolane Bezerra zomba de Thomaz Costa

São Paulo – SP

A madrugada desta segunda-feira (17) foi tensa em A Fazenda 14 (Record). Uma suposta tentativa de suicídio dentro da sede assustou os confinados e quem assistia ao programa. As câmeras chegaram a ser desligadas por uma hora.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que Deolane Bezerra zomba de Thomaz Costa por ele supostamente tentar tirar a própria vida no quarto.

Sem acreditar, alguns peões foram em direção ao rapaz, mas as imagens foram fechadas no PlayPlus. Ruivinha ajudou o confinado a ficar mais calmo após ele revelar que a ansiedade o deixa fora do eixo.

Em mais um vídeo que circula pela internet, Thomaz conversa com alguns colegas de confinamento e abre o jogo sobre o que passa pela cabeça dele.

Pelas mídias sociais, administradores de contas de alguns dos participantes como Shayan e Deborah Albuquerque mandaram seu apoio a Thomaz. Já quem administra a conta do próprio competidor afirmava que não sabia de mais informações e que aguardava um posicionamento da emissora. Horas depois, as câmeras foram restabelecidas, e o peão estava aparentemente mais tranquilo.

RECORD FALA EM ‘ESPECULAÇÃO

Procurada, a Record se posicionou a respeito do caso e chamou a suposta tentativa e suicídio de “especulação” por parte dos peões.

Segundo nota, na noite deste domingo (16), o participante Thomaz Costa se sentiu mal por conta de um estresse emocional. Ele recorreu à caixa de primeiros socorros que fica à disposição dos peões para se automedicar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Prontamente atendido pela equipe médica, verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, o Thomaz decidiu voltar para o jogo. Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar”, afirma.

“Outros comentários feitos pelos demais participantes [sobre uma suposta tentativa de suicídio] foram mera especulação. Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes”, encerra a nota.