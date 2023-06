Elle Fanning revela ter perdido papel por não ser ‘sexualmente desejável’ aos 16 anos

Essa não é a primeira vez que Elle expõe casos que aconteceram no início da carreira

Rio de Janeiro – RJ

A atriz Elle Fanning, 25, surpreendeu seus fãs ao revelar um episódio que aconteceu no início de sua carreira. A intérprete da princesa Aurora em “Malévola” (2014) e Catherine, na série ”The Great”, contou ter perdido um trabalho aos 16 anos porque não era considerada uma jovem “sexualmente desejável”.



“Só estava tentando fazer um filme. Eu tinha 16 anos e uma pessoa da produção disse em alto e bom som: ‘ela não conseguiu estar na comédia sobre uma viagem de pai e filha porque ela é impossível de f*der’. Foi horrível”, disse Fanning em uma entrevista para o jornal The Hollywood Reporter.



Além dela, Devery Jacobs (“The Order”), Ayo Edebiri (“O Urso”), Natasha Lyonne (“Orange is The New Black”), Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”) e Jenna Ortega (“Wandinha”) participavam da conversa. Todas ficaram horrorizadas com o relato de Elle. “Hoje, posso rir da situação e falar que ‘porco nojento'”.



Essa não é a primeira vez que Elle expõe casos que aconteceram no início da carreira. Em maio, a atriz participou do podcast Happy Sad Confused e contou que tinha perdido um papel em uma grande franquia do cinema por não ter muitos seguidores em seu Instagram, este foi o único feedback que recebeu da equipe do filme. “Isso não deveria ser um parâmetro para escalar atores”, comentou na ocasião a irmã mais nova de Dakota Fanning.