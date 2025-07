Edu Guedes descobre câncer no pâncreas e passa por cirurgia em São Paulo

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O apresentador Eduardo Sanches, conhecido como Edu Guedes, 50, está com câncer no pâncreas e passou por uma cirurgia no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi realizado para retirada de nódulos identificados durante uma investigação médica mais aprofundada.

A descoberta aconteceu após o chef e apresentador apresentar complicações causadas por uma infecção renal. Edu começou a se sentir mal recentemente e precisou ser internado às pressas para tratar a infecção.

Durante o atendimento emergencial, ele foi submetido a mais de uma intervenção cirúrgica por causa do comprometimento dos rins. Foi nesse processo que os médicos identificaram alterações no pâncreas.

Segundo apuração do F5, exames mais detalhados apontaram a presença de um nódulo maligno, o que levou à realização da cirurgia oncológica. Ainda não há informações oficiais sobre o estágio da doença ou sobre o plano de tratamento a partir de agora.

Edu Guedes é conhecido do público por comandar programas de culinária em emissoras como Record e Band. Atualmente, ele é casado com a apresentadora Ana Hickmann, com quem assumiu o relacionamento no final de 2023. Procurada pela reportagem, a equipe do apresentador ainda não divulgou um boletim médico oficial ou previsão de alta hospitalar.

Até o momento, Edu não se pronunciou publicamente sobre o diagnóstico. Amigos e fãs têm enviado mensagens de apoio nas redes sociais.