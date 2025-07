 Nasce Mel, filha de Neymar com Bruna Biancardi, em São Paulo

Neymar tem mais um motivo para sorrir fora dos gramados! O craque foi liberado dos treinos no CT Rei Pelé neste sábado (6) para acompanhar o nascimento de Mel, sua segunda filha com a influenciadora Bruna Biancardi.

A pequena veio ao mundo em São Paulo, no Hospital São Luiz Star, durante a madrugada. Apesar de ainda não haver detalhes sobre o parto, familiares confirmaram a chegada da bebê.

Com a chegada de Mel, Neymar agora é pai de quatro filhos: Davi Lucca (13 anos), com Carol Dantas; Mavie (1 ano e 8 meses), também com Bruna Biancardi; e Helena, filha de Amanda Kimberlly, que completou 1 ano recentemente.

Segundo fontes próximas à família, o jogador deve seguir ausente dos treinos nos próximos dias para curtir o momento em casa. O Santos volta a campo no dia 13 de julho, contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Parabéns à família pelo novo capítulo!