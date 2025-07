Especialista aponta o que Anitta revela de tendência com o novo visual

Ao longo de quase duas décadas de carreira, Anitta não mudou apenas sua sonoridade e imagem pública; seu rosto também acompanhou essa transformação. Desde os primeiros passos em 2007, até sua consagração internacional em 2025, a cantora assumiu publicamente ter feito diversos procedimentos estéticos e cirúrgicos, como rinoplastia, bichectomia, aplicação de preenchimentos e harmonizações faciais.

Hoje, no entanto, o padrão que domina as clínicas de estética e redes sociais, com rostos quadrados, ângulos marcados e feições similares, dá lugar a uma nova abordagem, mais leve e personalizada. Quem reforça essa virada é a dermaticista e esteticista Patrícia Elias, referência nacional no cuidado natural da pele e dos cabelos, além de uma das maiores influenciadoras da área, com quase 8 milhões de seguidores no YouTube.

“Preenchimento com rosto quadrado deixa artificial, perdendo os traços familiares e todos ficam iguais! Essa modinha já passou”, diz Patrícia em uma de suas publicações. Segundo ela, o que está em alta no momento é a naturalidade e a valorização das características únicas de cada mulher. A tendência, explica, é o uso mais sutil de preenchimentos e a ênfase em técnicas como a reposição do SMAS (sistema músculo-aponeurótico superficial), associado ao lifting facial.

“Para realçar a beleza, ter um aspecto mais jovial e deixar o rosto mais leve, sem perder a característica genética,a tendência é usar pouco preenchimento e focar na reposição do SMAS do rosto. O mais natural voltou e está valorizando a individualidade de cada mulher”, afirma Patrícia.

A especialista ainda aponta que Anitta, acompanhando essa tendência mais recente, pode ter aderido ao lifting com SMAS. “A mudança na aparência dela mostra um rosto mais leve, menos marcado, com um resultado que parece menos artificial e mais harmônico com sua própria identidade”, analisa.

A discussão também desperta uma reflexão sobre o que é mais bonito; o rosto padronizado da era da harmonização facial ou o retorno ao natural, ao visual que respeita os traços originais de cada pessoa? A própria Anitta já comentou, em entrevistas, que todos os procedimentos foram feitos para melhorar sua autoestima, uma decisão pessoal que dialoga com o momento de transformação estética vivido por tantas mulheres no Brasil e no mundo.

Independentemente da escolha, Patrícia Elias conclui: “A beleza verdadeira é aquela que está alinhada com quem você realmente é, e não com o que está na moda”.

Patrícia Elias é bacharel em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO. Especialista em tratamento de melasma, hipercromias, flacidez cutânea e saúde da pele em geral, Patrícia é sócia fundadora da Clínica de Estética Patrícia Elias e comanda o canal do YouTube brasileiro para este ramo com mais de 7.6 milhões de inscritos. Instagram: @esteticapatriciaelias