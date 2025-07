André Vasco vai comandar reality de construção na Band e revela: “Estou no momento mais feliz da minha vida!”

Quem lembra do carismático André Vasco na MTV e no “Qual é o Seu Talento?” levanta a mão! Pois o apresentador está de volta à TV aberta com um reality show pra lá de inusitado e promete causar nas tardes de sábado da Band com o “Mestre do Drywall”!

O programa estreia no dia 23 de agosto, às 12h, e vai transformar a arte da construção a seco em um verdadeiro show de emoção, disputa e torcida! ,

“Conseguiram transformar algo tão distante da nossa realidade em um programa leve e informativo”, contou André à coluna, cheio de orgulho. A primeira temporada, exibida no canal da Placo, bombou com mais de 6,5 milhões de visualizações por episódio!

A Band, claro, pirou com o sucesso e decidiu apostar alto no formato. O reality promete tudo o que a gente gosta: ação, emoção, conflitos e muito perrengue em obra!

Mas não para por aí! André revelou que está vivendo o auge da carreira: “Hoje consigo ligar as pontas da vida e carreira. Tudo que faço tem a ver com comunicar com criatividade, conexão e MUITA correria.”

Versátil, com passagens por mais de cinco emissoras e 35 marcas, ele não esconde um de seus maiores desejos: “Quero cobrir festivais de música para a Globo. E depois, fazer entretenimento lá também”, soltou!

Além da TV, ele ainda dirige projetos na própria produtora, canta na banda e toca o marketing da Il Sordo, uma gelateria inclusiva em São Paulo. Ufa! Se tem alguém que não para, é o André!

Mestre do Drywall promete ser o novo vício dos sábados! E a gente já tá como? Ligados e torcendo por mais um sucesso do nosso eterno Vascão!