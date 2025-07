Sandy chora ao falar sobre relacionamentos e vida pública: “Não dá tempo de não se entregar”

Amores, estou em um bistrô sofisticadíssimo aqui na Urca batendo papo e saboreando pratos à base de frutos do mar com as amigas. Eis que uma delas conta que minha diva Sandy se debulhou em lágrimas ao falar sobre entregas nas relações amorosas.

Acontece que, durante o programa ‘Nesse Canto, Eu Conto’, Sandy, de 42 anos, recebeu a cantora Liniker, de 30 anos, e desabafou sobre sua intensidade em se entregar emocionalmente nos relacionamentos que engata e a frustração quando recebe os sentimentos pela metade.

“Me incomoda ver o quanto a minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande, que às vezes eu queria até que fosse menos na minha vida, sabe?”, declarou a cantora.

Sobre o assunto, Liniker lembrou que, embora os artistas levem conforto e emoção ao público, nem sempre tem alguém especial te esperando para dar e receber carinho e afagar sua alma.

“O amor para artista é o momento mais sublime, que é quem vai dar carinho depois das quarenta mil pessoas que você cantou em uma noite. Quem é que vai ser seu colo? Porque muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel, você vai sair assim correndo. Então eu acho que ter, e não que seja um amor chaveiro, não é isso, quem vai cuidar da nossa simplicidade, porque às vezes é difícil ser simples”, confessou.

Visivelmente emocionada com o comentário da cantora, Sandy abriu o coração sobre suas experiências pessoais em relação à dedicação intensa que oferece em seus relacionamentos.

“É verdade e é necessário, fiquei emocionada, desculpa. Mas é assim, você estava falando dessa coisa da entrega, da gente se entregar demais e da gente querer se entregar 100% e esperar isso do outro também, mas não dá tempo de não se entregar”, desabafou em lágrimas.

E completou: “Não dá tempo e a gente vai ficar se entregando pela metade?”

