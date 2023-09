Dulce María estampa capa da Vogue México

Atriz e cantora fala sobre a importância de estampar a renomada revista e enaltece mulheres reais

Em um momento marcante de sua carreira, a estrela mexicana Dulce María estampa a capa da prestigiosa revista Vogue México, enviando uma mensagem poderosa e inspiradora sobre a valorização das mulheres reais. A artista, conhecida por sua autenticidade e posições fortes, falou sobre a emoção de ocupar esse espaço, evidenciando a importância de quebrar padrões e moldes predefinidos na sociedade.

Com uma carreira que abrange desde o sucesso internacional com o grupo RBD até sua atuação como solista, a atriz e cantora é uma figura amplamente reconhecida e admirada. Para ela, estar na capa de uma revista de tamanho renome representa o empoderamento e incentivo para que as mulheres abracem suas diferenças, seus próprios jeitos e suas imperfeições.

A mensagem que a artista traz é profunda e poderosa: as mulheres não precisam se encaixar em moldes pré-estabelecidos para serem valiosas e belas, tampouco para terem reconhecimento. Ela acredita que, ao abraçar a individualidade, é possível abrir espaço para um mundo onde todas se sintam valorizadas e representadas.

“Para mim, é um sonho tornado realidade ser capa de uma revista tão prestigiada e emblemática, na qual cresci vendo modelos perfeitas, e agora fazer parte dela em uma época diferente, onde você não precisa ser perfeita, onde há muitas outras coisas que são valorizadas em uma mulher, onde você pode ser você mesma e dar visibilidade a ser autêntico em um mundo que quer que todos se encaixem em um molde, é o nosso maior poder”, expressou Dulce.