Circuito Brasiliense de Powerlifting ocorre neste fim de semana

Neste sábado (2) e domingo (3), o Taguatinga Shopping será palco do circuito brasiliense de Powerlifting, modalidade de levantamento de peso que desafia os limites da força humana. Dividido em quatro categorias (luta de braço, agachamento, supino e powerbíceps), o Powerlifting combina força física, técnica e determinação.

No sábado (2), haverá luta de braço e agachamento, enquanto no domingo (3), o foco será no supino e powerbíceps. Essa divisão estratégica permite destacar cada categoria, oferecer descanso adequado aos atletas e proporcionar uma experiência mais intensa aos espectadores.

Haverá a oportunidade de fazer inscrições gratuitas no local antes do início de cada modalidade. O evento premiará os atletas.

Serviço

Circuito Brasiliense de Powerlifting

Quando: dias 02 e 03 de setembro de 2023.

Local: Praça de Vidro (P3) – Taguatinga Shopping.

Horários: 14h às 20h.

Evento gratuito e aberto ao público.