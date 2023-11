Dulce Maria, do RBD, lamenta morte de fã de Taylor Swift em show no Rio de Janeiro

A cantora Dulce María, do grupo RBD, lamentou a morte de Ana Benevides, fã de Taylor Swift que morreu durante o show da cantora norte-americana, no último domingo, no Rio de Janeiro. “É algo terrível, para o qual não há palavras”, disse a mexicana ao ser questionada por uma emissora de televisão.

Dulce relembrou o caso que aconteceu no Brasil durante uma turnê do grupo, em 2006, quando, após um tumulto, três fãs da banda morreram. “Nós vivemos a coisa mas horrível pela qual se pode passar, mas graças a Deus, pela experiência que tivemos, cuidamos da segurança para que não se repetisse”, afirmou.

O grupo mexicano, nascido durante e novela Rebelde, fez uma série de shows no Brasil na última semana.

A Delegacia do Consumidor (Decon) abriu um inquérito para investigar as condutas da Time for Fun (T4F) e relatos de fãs nos shows da Taylor Swift, no Rio de Janeiro, após a morte de Ana Benevides,. O órgão apurará o crime de perigo para a vida ou saúde.

Serafim Abreu, CEO da Time For Fun, se pronunciou sobre os acontecimentos recentes nos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro. No vídeo, publicado nas redes sociais da empresa nesta quinta-feira, 23, ele pediu desculpas às pessoas que “não tiveram a melhor experiência possível”.

O pronunciamento foi divulgado seis dias após a morte de Ana Clara Benevides e um dia após a abertura do inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que irá investigar a produtora por possível crime de perigo para a vida ou saúde.

Em nota após a morte da jovem, a T4F disse que ela foi “prontamente atendida” por equipes médicas e encaminhada para um posto no Nilton Santos.

“É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos”, disse a T4F.

A organizadora do evento ainda publicou um comunicado informando que promoveria o “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior”. Após a Portaria publicada pelo governo, eles liberaram a entrada de garrafas de plástico flexíveis para o evento.