Ludmilla expõe racismo de Thiago Gagliasso: “Tanta mina gata na festa e você está com essa macaca!?”

A cantora ganhou a medalha Tiradentes graças a sua bem-sucedida campanha de doação de sangue para o Hemorio.

HABLA MESMO! Meus amores, na tarde desta quinta-feira (23) a cantora Ludmilla utilizou os stories do seu instagram para contar para os fãs sobre um ato racista que a mesma foi vítima, vindo do deputado Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.

“Primeiramente: ele é racista? Sim. Sim. Sabe o que aconteceu? A gente tava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E aí eu tava acompanhada de um cara. E ele conhecia esse cara. Ele chegou nesse cara, simplesmente, na minha cara e falou: ‘Ô mano, tanta mina gata aqui na festa e você tá com essa macaca?”, iniciou a cantora.

Continuando, ela conta que outras pessoas que estavam no local, tentaram minimizar a ação do deputado, afirmando que esse era o jeito dele, porém, como todos nós sabemos, situações como essa não podem passar em branco.

“Eu falei, mano, não tem calma. Para esse tipo de situação não tem calma. E eu tava meio que sozinha, só tava com esse cara. E ele me defendeu também, a gente acabou indo embora do evento. E eu não tava com os meus amigos, eu não tava com a minha família e tal. Então eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Foi um dos piores racismos que eu já sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu tô falando. Então eu fiquei muito mal com aquilo e eu nunca esqueci aquilo, eu nunca esqueci aquela situação, aquele dia”, continuou Ludmilla.

Por fim, ela, que ganhou a medalha Tiradentes, a mais alta condecoração do estado do Rio de Janeiro, comemorou ter ganho a honraria, pela realização bem-sucedida da campanha de doação de sangue para o Hemorio, honraria essa que o Thiago Gagliasso votou contra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele vai passar mal, porque ele vai ser racista, ele vai falar, ele vai voltar contra. Mas a mãe venceu a medalha, mas a mãe não parar de lotar estádio. Mas a mãe está com navio agora, mega estourado. Mãe está com turnê, estourada“, finalizou a cantora.