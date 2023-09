Drew Barrymore é criticada por atores por voltar com programa durante a greve de Hollywood

As críticas acontecem porque o talk show tem nos bastidores roteiristas e escritores ligados ao sindicato da categoria

Drew Barrymore se tornou alvo de intensas críticas de colegas de profissão após anunciar o lançamento de uma nova temporada de seu talk show durante a Greve de Hollywood. No Instagram, a atriz fez uma postagem em que explica a decisão e disse que sustenta a escolha.

“Nosso talk show [The Drew Barrymore Show] terminou em 20 de abril, então nunca tivemos que encerrá-lo. Porém, também estou fazendo a escolha de voltar pela primeira vez nesta greve para o nosso show, que pode ter meu nome, mas isso é maior do que apenas eu. Eu sustento essa escolha.”

Uma das regras da paralisação é que os atores não podem comentar publicamente sobre as produções das quais participam, para evitar que eles sejam promovidos. Portanto, os artistas que participarem do programa não poderão discutir seus trabalhos.

“Estamos em conformidade com a não discussão ou promoção de filmes que sejam atingidos. Quero fornecer o que os escritores fazem tão bem, que é uma forma de nos unir ou de nos ajudar a dar sentido à experiência humana. Espero uma resolução para todos o mais rápido possível. Dou um passo à frente para começar a 4ª temporada mais uma vez com uma humildade astuta”, continuou.

As críticas acontecem porque o talk show tem nos bastidores roteiristas e escritores ligados ao sindicato da categoria, o que pode acarretar em trabalhadores furando a greve ou a participação de não sindicalistas. A nova temporada está programada para estrear em 18 de setembro.

“Decepcionado por você não ter apreço ou compreensão pelas pessoas que deste setor que criaram o programa. Completamente desconectada dos verdadeiros trabalhadores que fazem este negócio funcionar”, escreveu o ator Dan Amboyer, que atuou na série “Uncoupled” (Netflix).

“Estou triste com essa decisão, espero que você mude de ideia. Você é amável, mas essa escolha não”, disse Kirsten Vangness, que atuou na série “Criminal Minds”.

Após o anúncio, o sindicato de roteiristas fez uma publicação no X (antigo Twitter) pedindo que a apresentadora reconsidere o lançamento. “É um programa atingido pela greve que está planejando retornar sem seus escritores. Qualquer texto escrito no The Drew Barrymore Show viola as regras. Ela poderia financiar pessoalmente os salários da equipe para a eternidade.”

“Sempre considerei você como alguém do setor que ouve os outros com respeito, empatia e gentileza. E estou profundamente triste e desapontado ao ver que você abandonou essas qualidades para colocar seu nome e sua marca em primeiro lugar”, afirmou Elizabeth Ho, que atuou na série “Disjointed” (Netflix).