DJ Thiago Mansur teve affair com Britney Spears, ele confirma

Em seu livro, Britney menciona uma viagem a Milão, no início dos anos 2000. Lá, em uma festa, a cantora conheceu um homem que “parecia ser brasileiro”

Folhapress

São Paulo – SP

Após Britney Spears mencionar na biografia “A Mulher em Mim” que teve um affair com um brasileiro, os fãs acertaram em cheio ao especularem que o envolvido seria o DJ Thiago Mansur, 38. O marido de Gabriela Prioli hoje toca em shows, mas já foi modelo internacional.

No livro, Britney menciona uma viagem a Milão, no início dos anos 2000. Lá, em uma festa, a cantora conheceu um homem que “parecia ser brasileiro”. Os relatos dizem que ela “gostaria de tomar uns drinques com ele no hotel”. No entanto, já no trajeto, ele teria feito algo que a desanimou e a artista desistiu de continuar a noite. “Nem consigo lembrar o que foi”, disse.

Os rumores já circulavam antes do livro e com a repercussão do trecho, internautas passaram a especular a relação mais uma vez. Até a apresentadora do Saia Justa (GNT) já havia comentado sobre a história. “Coloquem no Google Thiago Mansur Britney Spears”, disse ela em uma entrevista. “Thiago era modelo e morou fora. Ela também morava nos Estados Unidos. Digamos que eles se conheceram”, completou.

A assessoria de Thiago confirmou os rumores ao portal Gshow: “Ele confirma a história (…) foi uma fase bacana que ele lembra com muito carinho. Hoje ele é casado, muito bem casado e Gabi também ri da história toda”.