Diego Alemão ensina jiu jitsu para crianças no Estados Unidos

O ex-BBB continua seu tratamento em meio período e, no seu tempo livre, dá aulas de jiu-jitsu para crianças.

Meus amores, o ex-bbb Diego Alemão está voltando a viver em sociedade. Logo depois ser preso por porte ilegal de arma no Brasil e em seguida, viajar para os Estados Unidos e se internar numa clínica de reabilitação, com objetivo de se curar do vício em drogas. Em seu tempo livre, Alemão tem dado aula de jiu-jitsu para crianças enquanto continua seu tratamento em meio período.



Segundo o advogado do ex-BBB, Jeffrey Chiquini, Alemão está realizando trabalho social. “Ele está dando aula de jiu-jitsu para crianças. Os médicos também autorizaram o contato social supervisionado, para que ele possa fazer essa reinserção na sociedade longe das drogas”, contou.



A participação faz parte do tratamento, para que ele volte à vida normal aos poucos, sem o contato de substâncias ilícitas. “Ele tem a supervisão da irmã, de amigos e dos profissionais da clínica”, assegurou o advogado.



Alemão ainda não tem previsão de volta para o Brasil, tudo vai depender da liberação dos médicos que estão coordenando o tratamento.