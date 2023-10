Falta de tempo? Fonte revela o verdadeiro motivo para o término de Irina Shayk e Tom Brady

De acordo com o Daily Mail, os dois teriam resolvido colocar fim no relacionamento por causa da agenda de compromissos de Tom Brady

Eu já contei para vocês que um dos motivos que fez Gisele deixar Tom Brady no passado foi a falta de tempo que o jogador tinha para sua família, afinal, ela queria que ele se aposentasse dos campos de futebol. Acontece que o mesmo aconteceu com o seu mais recente relacionamento com Irina Shayk. Fontes revelaram ao Daily Mail que eles terminaram por causa da agenda agitada de Tom.

“Se Tom tivesse mais tempo para o amor, ele ainda estaria dentro e provavelmente continuaria namorando Irina. Ele realmente acha ela ótima”, disse uma fonte, ressaltado que o atleta está ocupado com o trabalho e sendo pai. “É difícil ser Tom Brady”, informou.

“Ele quer estar 110% dentro daquilo que ele faz. Ele sabia que não conseguiria dar atenção completa e tempo a Irina, e ela é uma boa pessoa. Ele não queria que ela se sentisse menos importante”, completou o insider.