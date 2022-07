Deolane Bezerra diz que só quer ganhar dinheiro e revela cirurgia íntima

A advogada e influenciadora comentou sobre sua vida pessoal e profissional durante sua participação no ‘PocCast’

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 34, que atualmente se vê envolvida numa investigação policial após fazer publicidade para um site de apostas, disse no ‘PocCast’ que o que ela mais gosta é ganhar dinheiro.

“Não quero fama nem loucura. Eu quero é ganhar dinheiro para realizar meus sonhos”, disse ela em conversa com o podcast, apresentado por Álvaro e Lucas Guedez.

No bate-papo, ela contou que no dia que a polícia bateu em sua mansão com um mandato para confiscar seus carros e alguns documentos surgiu uma preocupação inusitada: a de combinar a roupa para ficar mais bonita.

Foto: Reprodução

“Polícia chegou e eu estava com parte de cima do pijama e um vestidinho. Então fui procurar uma roupa que combinasse, fiquei olhando as gavetas e não achei a parte de baixo. Então me toquei que estava numa investigação”, contou.

No mesmo papo, Deolane fez outra revelação. Segundo ela, após passar por uma consulta ginecológica, a médica disse que ela poderia “melhorar o que já era bonito”. Então, aceitou fazer uma cirurgia íntima. “Tinha um labiozinho mais volumoso do que o outro e dei um corte com laser”, contou.