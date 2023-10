Crianças de uma ONG da África agradecem Anitta pela construção de hospital

ONG “Zuzu For África” publicou um vídeo nas redes sociais mostrando crianças agradecendo as doações da cantora para um hospital na África

Folhapress

São Paulo – SP

Anitta, 30, foi surpreendida por um vídeo em que crianças da ONG “Zuzu For África” aparecem agradecendo a cantora pela ajuda na construção de um hospital na região do Bengo, na África.

A ONG “Zuzu For África” publicou um vídeo nas redes sociais mostrando crianças africana agradecendo as doações da cantora Anitta para um hospital na África.

“Esse ano é um marco para a zuzu e para essa região do Bengo, iniciaremos os atendimentos médicos e odontológicos com todo o equipamento necessário. Tivemos o apoio e a doação expressiva da Anitta para essa missão e somos muito gratos!”, diz um trecho da legenda do vídeo.

“Muito feliz e emocionada. Obrigada”, agradeceu Anitta pelo carinho.

Polêmica sobre a doação

Em abril, Anitta rebateu as críticas que recebeu após doar uma certa quantia para a ONG. O valor de R$ 25 mil foi destinado para a construção de um hospital, e as pessoas a criticaram por considerarem um valor baixo.

Nas redes sociais, a cantora fez um longo desabafo e explicou que a quantia em questão foi o valor pedido pela responsável do projeto.