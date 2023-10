Ana Hickmann relembra preconceito quando tornou-se apresentadora: “Modelo tinha a cabeça vazia, sem conteúdo, sem nada”

A apresentadora esteve no podcast da Revista Caras e contou detalhes sobre o preconceito que enfrentou quando se lançou como apresentadora

Ana Hickmann contou detalhes sobre sua vida profissional quando decidiu migrar das passarelas para os palcos de programas de televisão como apresentadora. A musa relata que teve muito preconceito e que os críticos ainda diziam que modelos não falavam. Vale ressaltar que Ana continua na apresentação do ‘Hoje em Dia’.

“Sempre teve o preconceito: modelo tinha a cabeça vazia, sem conteúdo, sem nada. A nossa profissão nunca nos exigiu falar. A gente atuava como cinema mudo. Nunca ninguém deu texto, então a gente vai entregar aquilo que o mercado pede. Tínhamos essa barreira”, disparou Ana Hickmann.

“Por não ter a carreira de modelo como algo que na infância sonhei e sempre vi como profissão, quando comecei a bater ali nos meus 24 anos, comecei a pensar: ‘Eu preciso pensar em algo para o futuro, não posso esperar alguém me falar que o meu tempo passou e eu tenho que me aposentar’. Como eu vi muitas amigas passarem e sofrerem com isso. Era muito triste ver aquela mulher que bombava, falarem ‘tchau, você está velha’. Eu não queria passar por aquela situação”, finalizou.