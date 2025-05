CPI das Bets mira novos influenciadores após convocação de Virginia e Rico

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após a convocação de nomes como Virginia Fonseca e Rico Melquiades, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets deve ouvir outros influenciadores digitais e artistas que, de alguma forma, se envolveram com plataformas de apostas online.

Estão na lista nomes como Gusttavo Lima, Gkay, Tirulipa, Wesley Safadão, entre outros.

Criada no final de 2024, a CPI investiga como o crescimento das casas de apostas digitais impacta o orçamento das famílias brasileiras e se há indícios de crimes financeiros ou publicidade irregular.

Com duração prevista de até 130 dias e orçamento de R$ 110 mil, a comissão é presidida pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), que organiza as oitivas. Até o momento, o calendário das próximas sessões não foi divulgado.

Ao todo, 18 influenciadores foram convocados ou convidados. O Senado diferencia entre convocados como investigados -que podem, segundo decisões do STF e STJ, optar por não comparecer. Testemunhas são obrigadas a depor, embora possam obter judicialmente o direito ao silêncio.

Entre os investigados, está o cantor Gusttavo Lima, citado por seu envolvimento em campanhas publicitárias com empresas do setor. Segundo a senadora Soraya Thronicke (Podemos-RS), autora do pedido, a convocação busca esclarecer possíveis irregularidades, recebimentos suspeitos ou vínculo com empresas barradas pelo governo.

Wesley Safadão aparece pelo mesmo motivo: sua imagem popular teria sido usada de forma massiva em ações de marketing digital para plataformas de apostas. Outro nome de destaque é o humorista Tirulipa, que teve sua casa alvo de busca e apreensão em 2022 por suposto vínculo com empresas investigadas por crimes financeiros.

A lista inclui também Jojo Toddynho, investigada por promover uma empresa de apostas que enfrenta processos judiciais; Gkay, chamada por utilizar sua visibilidade para divulgar jogos de azar; e Jon Vlogs, acusado de ser proprietário de uma casa de apostas e ter liderado campanhas agressivas para promover o serviço.

Além deles, foram convocados Pâmela Drudi (suspeita de ser embaixadora de uma bet), Kaká Diniz (empresário de influenciadores ligados a apostas), e o ex-BBB Felipe Prior, cujo contrato com uma plataforma indicaria ganhos proporcionais às perdas dos usuários -o que levantou suspeitas sobre práticas abusivas e manipulação.

Outros nomes chamam atenção: Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, que chegou a ser presa junto com a filha. Chefinho, filho de Deolane, também foi convocado para explicar seu papel na promoção de sites.

Rodrigo Mussi, ex-BBB, aparece na lista por ter suspeita de associação a uma bet investigada por lavagem de dinheiro e manipulação de resultados.

Já na condição de testemunhas, estão a influenciadora Viih Tube e o ex-BBB Eliezer, seu marido. A CPI quer compreender de que forma a publicidade feita por eles pode ter contribuído para normalizar ou encobrir práticas questionáveis nas apostas on-line.

Felipe Neto e Mayk Santos foram apenas convidados -ou seja, não são obrigados a comparecer. Felipe, inclusive, admitiu que sua parceria com uma casa de apostas em 2023 foi “um dos maiores erros da carreira”. Já Mayk pode ser ouvido para relatar sua experiência com o público e o alcance das divulgações.