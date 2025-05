Diego & Victor Hugo domina Top 100 do Spotify com o hit “Tubarões”

Eles estão estourados nas paradas e agora vão invadir a sua TV! Diego & Victor Hugo são uma das atrações confirmadíssimas do próximo episódio do “Viver Sertanejo”, programa apresentado pelo cantor Daniel, que vai ao ar amanhã, domingo (18/05), logo após o Globo Rural, na TV Globo.

A dupla chega ao palco do programa em pleno auge: seu novo projeto, o DVD “Ao Vivo em Uberlândia”, está bombando nas plataformas digitais e já colocou três músicas no Top 100 do Spotify Brasil. O maior sucesso? A sofrência chiclete “Tubarões”, que atualmente ocupa a vice-liderança entre as músicas mais ouvidas do país!

Gravado em Uberlândia, cidade que pulsa o sertanejo universitário, o novo DVD mostra a potência emocional das canções de Diego & Victor Hugo — sempre naquele equilíbrio certeiro entre romantismo e dor de cotovelo, que o povo ama!

Nas redes sociais, os cantores celebraram a conquista com um recado emocionado aos fãs: “Nosso novo DVD ‘Ao Vivo em Uberlândia’ não para de nos surpreender! São 3 faixas no Top 100 do @spotifybrasil, são 3 faixas no coração e na boca do povo. Só nos resta agradecer MUITO a vocês que curtem, espalham e cantam Diego & Victor Hugo por esse Brasilzão a fora. OBRIGADO MOÇADA! É tudo por vocês e para vocês!”

Com milhões de streams, agenda de shows lotada e cada vez mais espaço na mídia, Diego & Victor Hugo seguem firmes entre os gigantes do sertanejo atual — e a participação no “Viver Sertanejo” promete ser mais um marco nessa fase arrebatadora.

Então já sabe: domingo é dia de acordar, assistir ao Globo Rural e logo depois se emocionar com Diego & Victor Hugo no “Viver Sertanejo”! Prepara o coração e o volume da TV!