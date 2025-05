“Essas palavras são tão lindas”, disse Olivia Rodrigo ao revelar que está lendo um livro de Clarice Lispector

Gente, estou aqui dentro do uber a caminho da Ilha da Gigoia para almocar em algum restaurante da região, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Cosme Velho sobre a Olivia Rodrigo.

Em sua entrevista para a Vogue americana nesta última quinta-feira (15), a cantora revelou que está lendo o livro “A Hora da Estrela”, um grande clássico da literatura brasileira escrito por Clarice Lispector.

De acordo com a artista, ela recebeu o exemplar de presente da sua amiga, Annie St. Vicente, durante sua passagem pelo Brasil, em abril, quando se apresentou no Lollapalooza, em São Paulo, e em Curitiba.

“Esse é o livro que estou lendo agora. Ganhei da minha amiga Annie St. Vicent. Nós estávamos fazendo shows no Brasil, e ela é tão doce. Ela até escreveu uma dedicatória. Foi ela quem me deu todos os meus livros favoritos. De aniversário, ela me deu um livro da Joan Didion”, contou.

Completamente encantada com a escrita de Clarice, Olivia enfatizou: “Eu estou sublinhando tudo, porque todas essas palavras são tão lindas”.

Com apenas 22 anos, Olivia Rodrigo se tornou um dos nomes mais expressivos da nova geração do pop. Ela estourou mundialmente com o álbum SOUR (2021), que bateu recordes de streaming e vendas. Em 2023, lançou GUTS, seu segundo trabalho, mesclando referências do rock alternativo e do pop em uma sonoridade mais madura.