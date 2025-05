Quem são Althair & Alexandre? Dupla veterana do sertanejo que estará no programa  ‘Viver Sertanejo’ deste domingo

Se você é fã de sertanejo raiz com letras que cortam o coração e melodias que atravessam gerações, prepare-se! Neste domingo (18/05), logo após o Globo Rural, a TV Globo exibe mais um episódio do programa “Viver Sertanejo”, apresentado por Daniel, e entre os convidados estão os veteranos Althair & Alexandre — uma dupla que é puro peso na história da música sertaneja.

De Ataíde & Alexandre a Althair & Alexandre: uma nova fase com o mesmo coração sertanejo

Muita gente talvez ainda se lembre da dupla como Ataíde & Alexandre. Mas o que poucos sabem é que desde 1996, quem subia ao palco ao lado de Alexandre era o músico Althair — que agora, com justiça e reconhecimento, dá nome à formação atual.

“Não vamos deixar de fazer aquilo que amamos, alegrar nossos fãs levando músicas de qualidade. Essa sempre foi nossa prioridade”, afirma Althair. E ele tem razão. A mudança de nome veio para celebrar a trajetória de quase três décadas juntos, sem alterar em nada o estilo, a banda, o show e — o mais importante — o carinho com o público fiel.

A dupla continua levando aos palcos músicas que todo mundo sabe cantar de cor: “Deus Me Livre”, “Laço Aberto”, “Amor Carrapicho”, “Estrada de Amor” e a divertida “Tá Nervoso, Vai Pescar”, que inclusive será destaque no programa de domingo, com direito a uma história deliciosa por trás da composição. “Gosto de pescar, então quis fazer uma música em homenagem aos pescadores”, conta Alexandre. “Falei com o Rick e finalizamos em cinco minutos. A química é incrível.”

Um dos maiores compositores da música popular brasileira

Além de cantor, Alexandre é uma verdadeira fábrica de hits. Com mais de 1.500 composições gravadas, ele já emplacou músicas nas vozes de ícones como:

Chitãozinho & Xororó – “Página de Amigos”



Zezé Di Camargo & Luciano – “Toneladas de Paixão” e “E Deus por Nós”, temas de filmes como Central do Brasil e 2 Filhos de Francisco



João Paulo & Daniel – “Hoje Eu Sei”



Bruno & Marrone – “Apaziguar” e “Apenas um Sorriso”



Tudo isso faz da dupla um verdadeiro pilar da música sertaneja, misturando talento, história e uma capacidade única de emocionar gerações com suas letras.

Neste domingo, 18 de maio, sintonize na Globo logo após o Globo Rural para assistir ao emocionante episódio de “Viver Sertanejo” com Althair & Alexandre. Ao lado de Diego & Victor Hugo e do anfitrião Daniel, eles prometem um programa cheio de música boa, boas histórias e aquele clima de domingo que só o sertanejo sabe proporcionar.