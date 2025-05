Rafaella Santos termina com Gabigol após descobrir traições e ficante fixa do jogador em BH

Amores, fui convidada para um brunch elegantérrimo no Leme. Adoro encontros entre amigas socialites em ambientes sofisticados. E enquanto degustávamos a tábua de frios artesanais, uma amiga que mora em BH contou que um relacionamento famosíssimo entre influencer e jogador de futebol não resistiu às inúmeras noitadas e traições. Gente, eu realmente achei que dessa vez era pra valer…

Acontece que, de acordo com o Portal LeoDias, o relacionamento entre Rafaella Santos e Gabigol terminou de vez. O jornalista revelou que a irmã de Neymar descobriu que, além das traições avulsas durante as noitadas, o craque do Cruzeiro mantinha uma ficante fixa em Belo Horizonte.

A irmã de Neymar teria descoberto inúmeras traições do ex-companheiro (Reprodução/CBF)

Ainda segundo a apuração do portal, ao lado do companheiro de time mineiro, Kaio Jorge, Gabigol promovia e curtia festas regadas a mulheres e álcool todos os dias. E essas situações recorrentes teriam sido o estopim para Rafaella decretar o rompimento com o jogador.

Com o fim do relacionamento, a influenciadora resolveu aproveitar a solteirice para viajar Brasil afora.

Vale ressaltar que, durante esta semana, fãs do ex-casal notaram que o atleta da Raposa havia removido todas as fotos, que tinha com Rafaella, do feed do Instagram. Fato que deu início aos rumores de término.