Conheça quem são os ‘parças’ do Luva de Pedreiro nos vídeos 

Os vídeos de Iran Ferreira que viralizaram, contam com duas peças essenciais para as gravações: o cruzador das bolas e o goleiro

Febre nas redes sociais com os seus vídeos de futebol, o baiano Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido e seguido por milhões de internautas como ‘O Cara da Luva de Pedreiro’, vem conquistando o Brasil com o seu carisma.

Os vídeos que viralizaram na web são todos gravados em um campinho de barro perto da antiga casa de Iran, o jovem conta com duas peças fundamentais para as gravações: o cruzador das bolas e o goleiro. Rainan Silva Santos e Maycon Passos Silva são os amigos do Luva que o ajudam para a produção de conteúdo.

O trio é natural de Quijingue, pequena cidade de 27 mil habitantes a 320 quilômetros de Salvador, na Bahia. A dinâmica dos vídeos compartilhados no Instagram e no TikTok é quase sempre a mesma. Primeiro vem um cruzamento de Rainan Silva Santos, que é muito bem dominado pelo ‘Luva’, e, em seguida um chute com muito efeito para o gol defendido por Maycon Passos Silva.

Após o chute no ângulo e um belo gol, Iran normalmente se dirige a câmera e faz uma comemoração com o bordão “Receba!”. Convenhamos que sem a participação dos dois amigos o vídeo não teria o mesmo impacto. Saiba mais sobre os amigos:

Maycon Passos Silva (Goleiro do Luva)

Com 279 mil seguidores no Instagram, Maycon Passos Silva, conhecido como Goleiro do Luva, passou a se destacar quando começou a postar também as defesas que fazia nos chutes de Iran Ferreira. O jovem disse, em entrevista ao ‘GE’, que tem o sonho de se tornar goleiro profissional.

“A batida de Iran (Luva) é muito diferenciada. Eu consigo pegar algumas, mas tem outras que só vão no ângulo. Eu pulo só para pular, mas não tem como”, disse Maycon ao ‘GE’.

Rainan Silva Santos (Cruzador do Luva)

O cruzador do Luva também é outro jovem que mostra sua habilidade nos vídeos de Iran. Rainan é o responsável por lançar para que Luva dê o seu show. O cruzador faz lançamentos de mais de 20 metros com muita facilidade, a sua habilidade chamou a atenção e hoje Rainan já possui cerca de 160 mil seguidores no Instagram.

Em abril, Iran Ferreira chegou a criar, com seu ex-empresário, Allan Jesus, um canal de YouTube chamado ‘Tropa do Luva’. A intenção era envolver os dois amigos na criação de conteúdo. Atualmente, após romper com a ASJ Consultoria, os dois ‘parças’, assim como Luva, passaram a ser agenciados pelo craque do futsal Falcão.