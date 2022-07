Luva terá que dar 30% dos novos contratos a ex-empresário, diz Léo Dias

Os faturamentos devem ser transferidos até que acumulem R$ 5,2 milhões, valor da recisão contratual entre Luva de Pedreiro e Allan

Apesar de estar com outros empresários, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, ainda não está livre de seu ex-empresário, Allan Jesus. Segundo o jornalista Léo Dias, a liminar que impediu a Globo e a Record de transmitirem partes da entrevista com o influenciador na noite de domingo, também estabelece que ele deposite 30% do valor de cada contrato para Allan.

A decisão foi tomada pela juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, e implica que os faturamentos devem ser transferidos até que acumulem R$ 5,2 milhões, que é o valor da recisão contratual entre Luva de Pedreiro e Allan.

Caso a decisão não seja cumprida, as contas bancárias vinculadas ao influenciador ou a sua nova empresa de agenciamento de carreira, comandada por Falcão, podem ser bloqueadas pela Justiça.

Além disso, o influenciador terá que cumprir todos os contratos publicitários que foram firmados com a ASJ Consultoria, agência do ex-empresário, até o dia 24 de junho, sob pena de pagamento de R$ 10 mil – desde que não ultrapasse o montante total devido à Allan de Jesus pelo contrato descumprido.