Após sofrer ameaça de morte, ex-empresário de Luva de Pedreiro se defende

Após Luva de Pedreiro usar o instagram para contar que perdeu acesso ao TikTok e ao WhatsApp, o ex-empresário se manifestou

No domingo (26), o Luva de Pedreiro avisou seus seguidores que havia perdido o acesso às contas do TikTok e do WhatsApp, que o ex-empresário Allan de Jesus também tinha acesso. O influencer precisou trocar de empresário na última semana após polêmicas envolvendo sua conta bancária.

Então, após Luva de Pedreiro expor a situação por meio dos stories do Instagram, Allan de Jesus começou a receber diversas acusações, e precisou ir às redes sociais na noite de domingo (26) para falar sobre o assunto. “Ele usava uma linha telefônica minha e, como fui avisado que não seguiria mais comigo, decidi cancelar a linha. Sua equipe nova deveria ter orientado ele a buscar um novo número”, comentou.

Allan ainda afirmou estar sendo julgado pelo “tribunal da internet”, como ele mesmo descreve, e sofrendo ameaças de morte. Sobre a conta no TikTok, rede social onde Iran Ferreira, o Luva, começou, o ex-empresário disse que já tinha sido desconectado, dando a entender que o problema de acesso à conta se deu por erros cometidos pela nova equipe do influenciador.

“Na quinta-feira passada, fomos solicitados pelo Iran para enviar para ele todos os acessos referentes às redes sociais. Foi feito isso, temos como provar. Sobre o TikTok, que ele acabou de postar, ele estava conectado. São dois iPhones, o 12 é meu, o 13 é o dele. Como podem ver, no dia 24 ele estava conectado. Hoje fui surpreendido e desconectado da conta do TikTok, e isso aconteceu por falta de conhecimento técnico da sua nova equipe”, completou Allan.

Ainda segundo o ex-empresário do Luva, a nova equipe não alterou o e-mail de segurança, que era dele. “Eles só trocaram o e-mail quando o Iran foi para a internet, mais uma vez, me acusar, fazendo com qu eaumentasse as ameaças à minha vida e à minha família, acabando com a minha integridade física e mental”, afirmou.

De acordo com o jornalista Leo Dias, mesmo tendo feito diversas campanhas publicitárias milionárias, Luva de Pedreiro movimentou apenas R$ 7.500 em contas em 2022, o que revoltou os seguidores, que acusaram o ex-empresário de pegar todo o dinheiro para si. Allan de Jesus já havia se defendido, afirmando que o influenciador receberia uma quantia milionária nos próximos dias.