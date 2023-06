Taylor canta no Rio de Janeiro em 18 de novembro e, na semana seguinte, a cantora se apresenta em São Paulo

São Paulo – SP

Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira que fará shows no Brasil, e seus fãs começaram a se preparar para ir atrás dos ingressos. A turnê “The Eras Tour”, que começou no dia 17 de março nos Estados Unidos, reúne faixas de todos os dez discos da cantora em apresentações que duram até três horas.



Taylor canta no Rio de Janeiro em 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. Na semana seguinte, a cantora se apresenta em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, no estádio Allianz Parque.

Os shows de Taylor criam uma imersão na mitologia da cantora. Em uma sequência interminável de trocas de roupa e cenário, a multidão acompanhará visuais utilizados nas suas fases country, pop e folk.



Ela vem abrindo os shows com faixas do colorido “Lover”, de 2019, como “Miss Americana & the Heartbreak Prince” e “Cruel Summer”. Depois, volta ao passado ao encenar hits do “Fearless”, disco que lhe rendeu sua primeira estatueta de melhor álbum do ano no Grammy em 2010. O show ainda passeia por projetos como “Folklore”, lançado na pandemia, “Speak Now”, que deve ganhar uma regravação em breve, e “Midnights”, lançado no fim do ano passado.



A cantora ainda escolhido duas canções surpresas para cada apresentação. Veja uma lista com as músicas que Taylor tem cantado nos shows dos Estados Unidos a seguir.



VEJA A SETLIST (SEM CONSIDERAR AS TROCAS)