Cátia Fonseca diz que foi vítima de assédio na adolescência: “A gente cresce com mais culpas do que deveria”

A apresentadora relembra que até pouco tempo a vítima era considerada a culpada de situações como essa.

Amores, infelizmente isso ainda é mais comum do que imaginamos. Durante a sua participação no podcast “Contigo!”, a apresentadora do programa “Melhor da Tarde”, Cátia Fonseca, revelou que quando tinha 17 anos foi vítima de um assédio.

“Eu tinha 17 anos. A pessoa veio me falar ‘você tem uma sede de aprender, a gente podia conversar’. Eu falei ‘você tá me confundindo, vamos parar com isso’. Depois disso não mais, comigo não mais. Mas a gente sabe que a prática é outra”, revelou a apresentadora.

Logo em seguida, Cátia comenta sobre a triste reação que antigamente as pessoas tinham, quando uma mulher relatava que havia sido abusada ou assediada por um homem.

“Antigamente era normal ‘por que você usa essa saia curta? por que usa esse decote?’ É sua culpa. A gente cresce com mais culpas do que deveria. Culpas que não são suas. […] A briga é de todo mundo”, completou a apresentadora.