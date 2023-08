Claudia Raia mostra mais registros de encontro de Aracy Balabanian com filho caçula

A artista chamou Aracy de “tesouro nacional” e “obra-prima de pura devoção ao seu ofício”

A atriz Claudia Raia prestou uma homenagem a Aracy Balabanian e publicou mais registros do encontro da artista com o filho caçula, Luca, nesta segunda-feira, 8. Claudia havia compartilhado a última foto pública da colega em julho, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Aracy morreu aos 83 anos na capital fluminense. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Claudia aproveitou para relembrar a trajetória artista, com quem já trabalhou em novelas como Rainha da Sucata e Deus Nos Acuda. “Aracy Balabanian sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa. A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas, sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado”, escreveu.

A artista chamou Aracy de “tesouro nacional” e “obra-prima de pura devoção ao seu ofício”. “Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor.”

Nos vídeos, a atriz aparece interagindo com Luca, de 6 meses. Em outro vídeo publicado por Claudia, ela abraça a colega, que recebe presentes. Aracy estava internada na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, e realizava um tratamento contra um câncer no pulmão desde 2022.

