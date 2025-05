Quais são as exigências de Luiz Bacci para estrear amanhã no SBT?

Meus amores, estou aqui aproveitando um churrasquinho na cobertura da minha amiga de Santa Teresa e me acabando no pão de alho com queijo coalho, quando recebo uma mensagem de uma das fofoqueiras sobre o Luiz Bacci.

Acontece que o programa “Alô Você” do jornalista está na próxima segunda (26) no horário do almoço, marcando o seu retorno para o SBT. Durante uma entrevista ao TV Pop, Bacci revelou que só topou voltar à rotina diária porque a emissora aceitou as suas exigências: flexibilidade na escala de trabalho e folgas durante a semana.

Durante a coletiva de lançamento, o jornalista comentou que o programa terá uma linha editorial diversificada. “A hora do almoço é um horário diferente, que cabe todos os tipos de conteúdo. Não podemos fugir do factual, mas pode ter humor, matérias de mistério”, explicou. A proposta da atração é atrair o público do Balanço Geral, da TV Record, programa que Bacci comandou por anos e que vem passando por reformulações desde sua saída.

Bacci confirmou para o Portal Leo Dias que o Alô Você também terá um quadro de fofocas, ressaltando que será um aliado do colunista. Além disso, ele prometeu resgatar alguns quadros que marcaram sua trajetória na antiga emissora, especialmente de entretenimento e mistério. O jornalista afirmou que seu maior desafio agora será conquistar audiência em um horário em que o SBT historicamente enfrenta dificuldades, concorrendo com o Jogo Aberto, da Band.