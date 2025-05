Mãe soropositiva, bullying e fome em Nova York: o que você ainda não sabe sobre Cauã Reymond

Considerado um dos maiores símbolos de beleza masculina da TV brasileira, Cauã Reymond compartilhou momentos íntimos com o público no último sábado (24), durante participação no programa Altas Horas.

Abaixo, reuni os pontos mais curiosos e emocionantes da trajetória do galã.

Infância marcada por preconceitos

A origem de Cauã é bem diferente do glamour que o cerca há anos. Ele contou que sua mãe, Denise Marques, falecida em 2019, era soropositiva e foi adotada por sua avó. A família vivia com dificuldades e, por não ter a presença constante do pai, que morava em Santa Catarina, o então pequeno Cauã se tornou alvo de bullying.

O ator lembrou que cresceu cercado por situações sensíveis: a mãe era HIV positivo, e sua tia, também adotada, foi diagnosticada com esquizofrenia.

Ele se sentia sozinho com suas dores, e guardava em silêncio o sofrimento dos ataques que sofria nas ruas do bairro. Foi no jiu-jitsu, aos 14 anos, que encontrou um refúgio, uma forma de recuperar a autoestima e desenvolver confiança.

Vocação

Antes de brilhar nas novelas, Cauã era modelo e vivia em Nova York. Segundo ele, sua mãe, que era astróloga, já previa um futuro artístico para o filho: dizia que seu mapa astral mostrava uma carreira como ator. O incentivo final veio do pai, que sugeriu que ele procurasse uma escola de atuação.

E foi o que fez. Mesmo com o inglês limitado e a autoestima abalada por uma crise severa de acne, ele procurou uma prestigiada escola de teatro na cidade. Apesar do receio, a professora da instituição aprovou Cauã e o ofereceu uma bolsa integral.

Para complementar, deu uma forma de renda ao jovem ambicioso: Reymond limpava banheiros e varria a sala de aula antes e depois das atividades, em troca das aulas que mudariam sua vida.

Cauã posa ao lado da filha Sofia, fruto do relacionamento com Grazi Massafera. (Foto: Instagram – @cauareymond)

Dias de luta

Durante os dois anos que viveu em Nova York, a situação financeira era apertadíssima. Cauã dava aulas de jiu-jitsu à noite para complementar a renda e, em muitos momentos, ganhava apenas 20 dólares por dia. Era comum precisar escolher se comeria no almoço ou no jantar. Ainda assim, ele define essa fase como uma das mais importantes de sua vida: um momento formador, de resiliência e autoconhecimento.

Início da carreira

Em um mundo competitivo e segregador, o talento não é o suficiente sempre.

O empresário da época afirmou que ele jamais protagonizaria uma novela da Globo por não ser loiro e de olhos claros. “Tenha um plano B”, sugeriu. Cauã, por sua vez, nunca teve. Ainda bem!

Cauã em registro com mãe e irmão. (Foto: Internet)

Irmão mais novo

O galã da nova versão de ‘Vale Tudo’ tem um irmão mais novo, Pável Reymond, que embora longe dos holofotes, também se aventurou no mundo das artes.

Veterinário por formação, Pável já foi modelo e participou da novela “Um Lugar ao Sol” como dublê do próprio irmão. Ele é apaixonado por teatro, formato que o ajudou a vencer a timidez, e pelos animais. Desde pequeno era conhecido na família por levar bichos de rua para casa: um verdadeiro São Francisco de Assis mirim, como dizia sua avó. Apesar de não atuar mais na clínica, ele afirma que a veterinária jamais sairá da sua vida.