Casimiro rebate críticas de internauta por elogios a Neymar e depois pede desculpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O youtuber Casimiro se desculpou com uma internauta após a repercussão por uma crítica direcionada a ele no X (antigo Twitter). O perfil @pagodinhazeca fez uma thread na rede social pedindo que o jornalista esportivo parasse de enaltecer Neymar por causa da participação do jogador no caso Daniel Alves.

A família do brasileiro foi responsável por ajudar no pagamento dos R$ 900 mil reais (150 mil euros) pagos por Alves à vítima, que ajudaram a atenuar sua pena na condenação por estupro.

“Eu imploro para o Casimiro e para a TV Cazé -que eu sempre elogiei- para que eles parem de separar o autor da obra. Ele ajudou no processo de um estuprador. Chega, já deu. Limites”, escreveu a página. “Isso dá a sensação que o trabalho que eles fazem ali na transmissão não é para mulher se sentir inclusa como espectadora. É muito, muito chato.”

No entanto, em uma live na noite de domingo (31), Cazé, apelido pelo qual é chamado pelos seguidores, se defendeu e afirmou que não apoia as atitudes de Alves porque o segue nas redes sociais.

“É muito grave, de verdade. Esse comentário no post falando ‘não liga para estupro’. Como assim? Isso é horrível, que associação é essa que você está fazendo? Vê lá, está no Twitter”, disse.

Após o comentário, a postagem original repercutiu e a autora, que não se identificou, afirmou que recebeu ataques. Casimiro então postou um pedido de desculpas, escreveu que a crítica o deixou com raiva e que respondeu aos comentários na postagem e não a publicação em si.

“O assunto ganhou força por aqui e de uma thread respeitosa escalou para alguns ataques a mim e a minha família. Isso fez com que eu misturasse assuntos e deixando o real e importante tema do texto de lado, gerando uma enxurrada de respostas inaceitáveis ao post original. Eu errei e causei isso, quando poderia apenas absorver a crítica que veio de uma forma educada e tem sentido. Tenho errado muito ultimamente, mas vou corrigir isso.”

Após o posicionamento, a autora afirmou que Casimiro a procurou e ressaltou que ela não tinha a intenção de atacá-lo.

“Não acho que o ataquei ao dizer sobre como é complicada essa cultura do futebol de continuar tratando os jogadores igual como se nada tivesse acontecido. E repúdio muito que isso seja lido dessa forma.”