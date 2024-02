Cartas de amor de George Harrison e Eric Clapton para affair são colocadas à venda

Segundo o Telegraph, as cartas podem chegar ao valor de até R$ 94 mil. O leilão está marcado para acontecer entre os dias 15 e 21 de março, em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

A modelo Pattie Boyd, hoje com 79 anos, colocará à venda em um leilão as cartas românticas que costumava receber de dois astros da música: George Harrison (1943-2001) e Eric Clapton, 79. Ela teve relacionamento com ambos.

Segundo o Telegraph, as cartas podem chegar ao valor de até R$ 94 mil. O leilão está marcado para acontecer entre os dias 15 e 21 de março, em Londres.

Pattie, primeiro, começou um namoro com Harrison na década de 1960. “Ele era bastante tímido, como eu. Acho que foi por isso que nos demos bem”, disse em entrevista publicada no site da casa de leilões. Eles se casaram em 1966.

Numa das cartas que serão leiloadas, o guitarrista se declara para ela. “Espero que você esteja bem. Estou com saudades. Estou morrendo de fome. Amo você”, escreveu.

Porém, Clapton tinha por ela uma paixão e em 1970 enviou uma carta para saber se ela ainda amava o próprio marido. Essa correspondência também entra no leilão do próximo mês.

“Estou escrevendo esta carta para você, com o objetivo principal de apurar seus sentimentos em relação a um assunto bem conhecido por nós dois. O que eu gostaria de perguntar é se você ainda ama seu marido?”, dizia trecho.

Clapton frequentava a casa de Pattie mesmo na época em que ela era casada. “Se você me quer, me leve. Se você não me quer, por favor, quebre o feitiço que me prende”, diz outra parte.

Pattie e Eric Clapton se casaram em 1979 após seu rompimento com Harrison. O divórcio aconteceu no final da década de 1980. Conforme a publicação, ele autorizou a venda.