Cantor Liam Payne cancela show no The Town por causa de infecção renal grave

São Paulo – SP

Liam Payne comunicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (25) que não vai mais se apresentar no festival The Town. De acordo com o cantor, ele terá que que cancelar sua vinda ao Brasil por causa de uma infecção renal. O cantor se apresentaria no evento no dia 7 de setembro.

“É com o coração pesado que tenho que dizer a vocês que não tenho escolha senão adiar a turnê que faria na América Latina. Durante a última semana, estive no hospital com uma infecção renal grave, é algo que eu não desejaria para ninguém, e a ordem dos médicos são que eu preciso descansar e me recuperar”, escreveu em seu Instagram.

“Eu estava muito animado para ir tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito. Estamos trabalhando para reagendar a turnê o mais rápido possível, mas por enquanto reembolsaremos os ingressos -portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra.”

Até o momento, o The Town não anunciou quem vai substituir o cantor.