Tays Reis detona haters que atacaram sua filha por conta da sua aparência

A cantora usou suas redes sociais para detonar os haters de plantão que falam da aparência de Pietra, de um ano, sua filha com Biel

Tays Reis soltou o verbo nas redes sociais e não teve papas na língua na hora de mandar o seu recado para os haters de plantão que falaram da aparência de sua filha, Pietra, de um ano. A cantora colocou a boca no trombone e disse que as pessoas são encomendadas do capeta.

“Gente, eu fico besta como as pessoas colocam frases de Deus no perfil e são os próprios encomendados do capeta. Como pode uma pessoa perder o tempo dela para ir em uma foto de uma criança e comentar isso? […] Como diz Jojo: ‘tem gente que merece que use réu primário’”, começou a cantora.

Ela ainda completa: “Que mal amada, cheia de ódio, falando de uma criança, de um bebê. Deus me livre. Deus tem que dar paciência, é tanta coisa que a gente vê na internet […] E mais, mesmo se tivesse demência, você não tem esse direito de falar sobre isso, você já ouviu falar de inclusão social? Mas que raiva, cara”, disse a artista.