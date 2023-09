Tecladista de Bruno Mars surpreende ao tocar “Evidências”

José Augusto relembra momento em que compôs a obra

A música “Evidências”, composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, esteve presente ontem (03) no festival The Town, em São Paulo, durante o show do cantor Bruno Mars.

Após os hits “Talking to the Moon”, “Nothin’on you” e “Leave The Door Open”, o tecladista John Fossit, brilhou na hora do seu solo com o hit “Evidências”, deixando o público em êxtase.

Escrita em 1989, “Evidências” se tornou sucesso quando foi gravada pela dupla Chitãozinho e Xororó no álbum Cowboys do Asfalto, em 1990. De lá para cá, a faixa foi gravada por inúmeros artistas no Brasil e no exterior e até em idiomas como inglês, francês e japonês.

“Tenho vivido muitas alegrias desde 1989, com a primeira gravação de ‘Evidências’. Eu e Paulo Sérgio Valle somos muito felizes porque fizemos a canção sem a menor vaidade e sem pretensão nenhuma”, comenta José Augusto, um dos compositores. “Fizemos um fenômeno da música popular brasileira, nunca aconteceu no Brasil o que acontece com Evidências”, comemora.