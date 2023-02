Cachê milionário de Gisele choca funcionários que ganharão R$ 200 pela noite em camarote

“Ela está ganhando US$ 2 milhões? Caramba, eu estou ganhando R$ 200 para trabalhar à noite toda”, brincou uma mulher que atuava como segurança

Karina Matias

São Paulo-SP

O cachê milionário que Gisele Bündchen deve receber por marcar presença no Camarote N1, na Marquês de Sapucaí, neste domingo (19), chocou funcionários que trabalham no evento. “Ela está ganhando US$ 2 milhões? Caramba, eu estou ganhando R$ 200 para trabalhar à noite toda”, afirmou à coluna, aos risos, uma mulher que atua como segurança no local e que ouviu comentários de jornalistas e convidados sobre quanto a modelo teria embolsado para marcar presença no espaço da Brahma.

A funcionária, aliás, parecia mais empolgada com a presença de outro artista. “Olha ali, é o cantor Naldo Benny e a Mulher Moranguinho”, disse ela à coluna. O cantor, que ficou conhecido no país pelo hit ‘Água de Coco’, chegou ao espaço pouco antes de Gisele. E aproveitou para também fazer fotos da chegada apoteótica da modelo. “Ela [Gisele] é o maior astral”, disse Naldo à coluna.

No meio do tumulto, enquanto todos os olhos se voltavam para a modelo, um grupo reconheceu o cantor e pediu uma foto. Simpático, ele fez questão de tirar. Na sequência, todos foram empurrados pelo furacão Gisele, que cercada de seguranças se locomovia em direção a um espaço privativo dentro do camarote.