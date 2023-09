Bruna Marquezine recebeu R$ 830 mil de cachê por ‘Besouro Azul’, diz site

Atores que estão começando a carreira costumam ganhar entre US$ 150 mil e US$ 300 mil

Bruna Marquezine estreou em Hollywood e a brasileira ganhou logo o principal papel feminino do filme “Besouro Azul”, da DC Comics. A atriz, que interpretou Jenny Kord e fez par romântico com o herói Jaime Reyes ( Xolo Maridueña), desembolsou menos de R$ 1 milhão pela produção.



De acordo com o site The Hollywood Reporter, Marquezine teria recebido US$ 170 mil de cachê, algo em torno de R$ 830 mil. Já Xolo Maridueña desembolsou US$ 850 mil, o equivalente a R$ 4 milhões na cotação atual.



A publicação explica também que, apesar de ser a protagonista, Bruna é estreante em Hollywood e isso justifica um salário relativamente baixo. Atores que estão começando a carreira costumam ganhar entre US$ 150 mil e US$ 300 mil, o que varia entre R$ 720 mil e pouco mais de R$ 1 milhão.



Mas, parece que os salários baixos também foram pagos para outros nomes do elenco. Adriana Barraza, que vive a vovó Nana no filme, teria recebido US$ 350 mil. Já Elpidia Carrillo, que interpreta a mãe de Jaime Reyes, ganhou US$ 200 mil. Segundo a reportagem, Susan Sarandon, atriz veterana de Hollywood que dá vida à vilã do filme, recebeu US$ 150 mil.



O que pode confortar um pouco mais a atriz é que salário pode ficar maior dependendo que quanto o filme arrecadar nas bilheterias. “Besouro Azul” se tornou top 1 nas bilheterias norte-americanas, tirando há uma semana “Barbie” da posição. O longo, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, liderou o ranking por quatro semanas.