Netflix quer produzir série sobre a vida e carreira de Cristiano Araújo

A plataforma de streaming despertou esse interesse após enfrentar empasses com a homenagem que seria feita para o cantor Gusttavo Lima.

Amores, ao que tudo indica, as homenagens aos grandes nomes do sertanejo estão fazendo bastante sucesso na Netflix, o que faz com que a empresa invista ainda mais nessas produções.

Diante disso, após lançar “As Aventuras de José e Durval” e, finalmente, o filme da cantora Marília Mendonça sair do papel, a plataforma de streaming anunciou outra grande novidade que irá mexer com o coração do público.

De acordo com as informações do Movimento Country, após enfrentar alguns empasses com o cantor Gusttavo Lima, que não gostou nenhum pouquinho do modelo do documentário que a plataforma queria produzir sobre a sua vida, a Netflix despertou um grande interesse em homenagear o cantor do hit “Maus Bocados”, Cristiano Araújo, que infelizmente nos deixou em 2015, devido a um acidente de carro.