Fabio Brazza e Bressan lançam o single “Homens Melhores Virão”

Unindo o rap e o samba, faixa faz parte da segunda metade do álbum “Dias Mulheres Virão”, previsto para ser lançado em novembro

O cantor e compositor Fabio Brazza lança, nesta sexta-feira (15/9), o single “Homens Melhores Virão”. Em parceria com o pagodeiro Bressan e produção de Paiva Prod, a faixa reflete sobre masculinidade tóxica e a necessidade dos homens se desconstruírem em busca de uma sociedade melhor.

Em “Homens Melhores Virão”, Brazza une duas paixões: o rap e o samba. Através de uma mensagem direta e reta, ele narra experiências negativas que tanto ele quanto muitos homens passam por conta da pressão social de ser mais másculo.

“Eu tive a ideia de fazer esse som há cerca de quatro anos, só que não me sentia pronto na época. Precisei viver um monte de coisas para conhecer a realidade do machismo que tinha enraizado em mim. É um processo que ainda tô vivendo (desconstrução). Essa música não é só uma homenagem às mulheres, mas um convite aos homens”, afirma.

O single faz parte do segundo volume do projeto “Dias Mulheres Virão”, que reúne experiências pessoais do artista sob as batidas do boom bap. Anteriormente, foi lançada a música “Não É Ju”, em que o rapper desabafa sobre desilusão amorosa no single. O projeto completo está previsto para ser divulgado em novembro.

“A gente não percebe e vai ficando intolerante, egoísta e vaidoso/ Eu fui criado com pôsteres de mulheres nuas no quarto enquanto homens eram heróis em quadros”, versa o artista em um trecho do som.

A parceria com Bressan não é de hoje. Brazza fez parte do DVD do sambista, intitulado como “A Porta”. Na música “Não Vive Sem”, eles narram uma história de amor entre um casal que se gosta, mas enfrenta dificuldades corriqueiras de todo relacionamento.