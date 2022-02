Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara encantam em fotos na Bahia

As amigas usaram as redes sociais para compartilhar várias fotos da viagem a Itacaré no sul da Bahia

Parece que a atriz Bruna Marquezine e a cantora Priscilla Alcântara estão se divertindo muito nas férias em Itacaré no sul da Bahia. Em suas redes sociais as amigas compartilharam um série de fotos do destino turístico escolhido, com dereito a muitos drinks na piscina. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine) Em outro clique a cantora escreveu na legenda que já fazia 2 anos que não tiravam fotos juntas. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@priscillaalcantara)