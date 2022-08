Bruna Marquezine e ator de ‘Besouro Azul’ usam mesmo colar em passeio no RJ

A atriz e o companheiro de elenco, Xolo Mariudeña, apareceram visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nesta terça (2)

A atriz Bruna Marquezine, 26, está aproveitando a estadia no Brasil para mostrar o país ao companheiro de elenco Xolo Mariudeña, 21, seu par romântico no filme “Besouro Azul”, da DC Comics. Os dois apareceram nesta terça-feira (2) visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

No Instagram, a atriz publicou uma foto da vista da paisagem e fãs também compartilharam registros ao lado dela. Já Mariudeña compartilhou uma selfie com um link para seu podcast, em que ele confirma que está no Brasil.

Fãs perceberam que, nas imagens, os dois aparecem usando o mesmo colar. O fato aumentou os rumores de que os atores estariam vivendo um affair, porém, Marquezine e Mariudeña não se pronunciaram nas redes sobre a possível relação.

A vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs da atriz, que o notaram nos Stories da festa de Sasha Meneghel e também perceberam que ele passou a seguir a modelo e seu marido, o cantor João Figueiredo, no Instagram. No Twitter, fãs e internautas comentaram o possível affair.

“Se o Xolo e a Bruna estiverem namorando, eu vou a óbito de tanta felicidade”, escreveu um. “Eita que eu cantei essa do Xolo e Bruna Marquezine desde quando anunciaram besouro azul, eles combinam tanto. Torcendo muito para dar certo, Bru merece”, desejou uma segunda.

Mariudeña nasceu nos Estados Unidos e tem família mexicana. Ele trabalha como ator desde os 10 anos, e já esteve em produções como “Cobra Kai” (2018, Netflix) e “Parenthood” (2010-2015). Em 2018, ele namorou a atriz Hannah Kepple, nos bastidores da série da Netflix.