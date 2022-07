Britney Spears vai a um bar pela primeira vez na vida

A cantora compartilhou um vídeo em suas redes sociais sentada no bar bebendo um coquetel com sua assistente Victoria Asher

Britney Spears, 40, revelou que entrou em um bar pela primeira vez nesta quinta-feira (28). Ela compartilhou um vídeo nos stories do Instagram sentada no bar bebendo um coquetel com sua assistente Victoria Asher.

“Esta é a minha primeira vez em um bar. Primeira vez. Eu me sinto tão chique e tão sofisticada”, disse Spears, que usava grandes óculos escuros e sua gargantilha, para a câmera. Victoria acrescentou quando Spears virou a câmera para ela: “Estamos tomando uma bebida.”

A cantora legendou sarcasticamente os vídeos. “Que bom que eles tiraram meus direitos por 13 anos [tutela do pai] para tomar um coquetel. Estou muito grata a todos vocês.”

Ao longo dos anos, a equipe e a família de Spears foram inflexíveis em manter a cantora longe do álcool. Em 2018, a Page Six informou que sua equipe havia proibido o consumo de álcool nos bastidores enquanto ela estava em turnê. Uma cláusula em sua tutela também dizia que ela não podia beber.

Há um mês, Spears afirmou em um post do Instagram, agora excluído, que seu pai, Jamie Spears, e seu irmão, Bryan Spears, a fizeram fazer vários testes de drogas por semana. Ela também disse que não tinha permissão para consumir álcool nos quatro anos que morou em Las Vegas.