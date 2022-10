Bono Vox, do U2, descobre que primo é seu irmão após caso do pai com tia

O artista fez a confissão quatro meses após anunciar ter um irmão, que até então a filiação havia sido mantida em segredo pela família durante anos

O vocalista do U2, Bono Vox, de 62 anos, descobriu que o homem que ele considerava ser primo, na verdade, é seu irmão. O cantor revelou que o pai, Brendan Robert Hewson, teve um caso com uma tia.

Em junho, em uma participação no programa britânico “Desert Island Discs”, Bono havia afirmado para a apresentadora Lauren Laverne que o seu meio-irmão, que ele não identificou na época, foi fruto de um affair, na década de 60, entre seu pai e “uma mulher linda”.

Mas, agora, o cantor decidiu compartilhar a identidade da “mulher linda”, que trata-se da sua tia, Barbara, e que o seu irmão se chama Scott Rankin, um analista do mercado financeiro e funcionário público.

A mãe do cantor, Iris, morreu em 1974, quando ele tinha 14 anos, e não soube da traição do marido. Barbara era casada com o irmão de Iris, portanto cunhada da mãe de Bono.

Em entrevista ao jornal Irish Times, o vocalista do U2 comentou a respeito da ligação afetiva que sempre sentiu por Scott e como suspeitava que eles fossem mais do que primos.

“Nós nos consideramos irmãos muito antes de sabermos da história. Eu amo Scott e sua mãe, Barbara. Eu devo [no passado] ter pressentido que algo estava acontecendo, e posso ter guardado rancor [de forma inconsciente] do meu pai por ter feito minha mãe infeliz, daquela maneira que as crianças simplesmente sentem as coisas”, disse.

Trevor Stunt, um primo de Bono, garantiu que o cantor e o Scott mantêm um relacionamento carinhoso. “Bono e seu meio-irmão têm um ótimo relacionamento. É uma coisa positiva, não há hostilidade”, afirmou.