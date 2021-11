BFFs Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay

Em meio a polêmica envolvendo Daniel Trovejani, as BFFs Anitta e Juliette passearam em um shopping na Zona Oeste do Rio

Elas não se desgrudam! Juliette e Anitta, acompanhadas da comediante Gkay, foram clicadas por um paparazzo saindo do cinema com um grupo de amigos, além do irmão da cantora, Renan Machado, e, simpáticas, posaram com alguns fãs que pediram fotos. O trio de respeito foi passear em um shopping na Zona Oeste do Rio na noite desta sexta-feira (26).

Anitta cumpre agenda de trabalho no Brasil após uma temporada mais longa nos Estados Unidos. Neste sábado, 27 de novembro, ela promove uma festa para lançar mais um produto da Skol Beats, empresa da qual é gestora de imagem já há alguns anos. Dessa vez, ela vai divulgar os sabores mais novos da bebida.

Polêmica

Está rolando nas redes sociais o maior bafo por conta do atual affair de Juliette. Isso porque o rapaz, o produtor Daniel Trovejani, teria começado o romance com a ex-sister quando ainda era comprometido.

Daniel, que também é ex de Anitta, namorava Priscilla Moura, que decidiu desmentir a cantora, que chegou a postar que o rapaz já era solteiro quando copnheceu Juliette. “Esse namoro de Daniel já tinha terminado antes mesmo dele ver Juliette pessoalmente pela primeira vez”, postou Anitta.

Priscilla, então, revelou que Daniel terminou o romance no dia 17 de julho, ou seja, seis dias depois do produtor e Juliette serem vistos juntos em um passeio de barco.

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews

Anitta e Juliette vão ao cinema com Gkay. Foto: Edson Aipim / Agnews