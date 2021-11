Anitta retornará ao Brasil com festa e convida Deolane Bezerra

Beats e Anitta convidam Deolane Bezerra para a festa que marca o retorno da cantora ao Brasil

A chegada da cantora será celebrada com um encontro prá lá de estourado. A convite de Beats e Anitta, Deolane Bezerra estará na festa “Pronta para o Karaokê” promovida pela marca para celebrar o lançamento de novos sabores e o retorno de sua head de inovação e criatividade ao Brasil.

A festa, marcada para esse sábado, 27, acontecerá no Rio de Janeiro e receberá amigos da cantora. Os melhores momentos da festa e o encontro de Anitta e Deolane vão contar com cobertura em tempo real no Instagram @beatsoficial