Bárbara Borges, Vini Büttel, Pétala Barreiros e Pelé MilFlows são indicados para a roça em A Fazenda

São Paulo – SP

Bárbara Borges, Vini Büttel, Pétala Barreiros e Pelé MilFlows foram os peões indicados para disputar a 6ª roça desta temporada de A Fazenda 14 (Record), na noite desta terça-feira (25). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e o terceiro peão foi indicado pelo poder da chama verde. O quarto indicado foi para a roça pela dinâmica do resta um.

Antes de iniciar a votação, Adriane Galisteu pediu para Kerline, vencedora da Prova de Fogo, abrir o poder do Lampião. Ela escolheu a chama preta que garantiu imunidade na roça e deu a chama verde para a adversária no jogo, Pétala Barreiros.

O fazendeiro Lucas Santos indicou diretamente para a roça Bárbara Borges. Ele disse que tem reparado as atitudes e posicionamentos da peoa que faz podcasts enormes quando o erro é do grupo dele. “Mas quando é do lado dela faz posicionamento vitimista”, disse.

Bárbara respondeu que estava esperando o voto dos adversários a qualquer momento devido ao seu posicionamento no jogo. “Eu tenho meu posicionamento firme com os meus valores e não tenho vitimismo.”

Com sete votos, Vini Büttel ocupou o segundo banco da roça, mas dessa vez ele não pode dar o contragolpe e puxar um peão da baia. Galisteu pediu para a Pétala Barreiros abrir o poder da chama verde que a colocou na roça. Ela fingiu tranquilidade e disse: “Primeira vez na roça”.

Pelé MilFlows sobrou na dinâmica do resta um e ocupou o quarto lugar na roça. Ela pode vetar um dos peões na Prova do Fazendeiro e escolheu Vini. “Se eu voltar com o chapéu, você vai sentar no banquinho”, disse Pelé para Bia Miranda.